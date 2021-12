Elden Ring: svelato il ruolo di George R.R. Martin da Hidetaka Miyazaki

Uno dei giochi più attesi del 2022 è sicuramente Elden Ring, il nuovo lavoro targato From Software dal duo Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, la strana coppia che in qualche modo è riuscita nell'intento. Dall'intervista su Edge, nel numero 367, Miyazaki ha parlato anche del rapporto con l'autore di Game of Thrones.

Più volte ci si è domandato quale fosse la quantità di lavoro demandata a Martin, quale fosse il suo reale ruolo e quanto delle sue idee fosse contenuta in Elden Ring. Ora abbiamo la risposta, direttamente dalle parole di Hidetaka Miyazaki:

"Abbiamo stabilito da subito che lui avrebbe scritto le fondamenta, gli elementi storici del gioco, eventi accaduti molto prima di quelli raccontati dallo stesso. In questo modo ha potuto esprimere al meglio la sua creatività realizzando qualcosa che non avesse dei limiti. Abbiamo iniziato dandogli dei temi vaghi e generici dei miti che mi frullavano nella testa, parlandogli dei giochi che facciamo di solito e dei temi che vogliamo esplorare nei nostri titoli. Quindi le maglie erano davvero larghe e molto vaghe."

In questo modo George R.R. Martin ha potuto immaginare un mondo senza troppi limiti imposti dai game designer, realizzando il background narrativo ─ e di conseguenza visivo ─ di Elden Ring. E probabilmente, vista la sua importanza nei titoli From Software, è una bella percentuale del gioco.

Fonte: aroged.com