Elden Ring è difficile, ma qualcuno ha sconfitto Godrick L'Innestato usando una banana per controller

La stragrande maggioranza dei giocatori di Elden Ring probabilmente incontrerà un boss nel gioco ad un certo punto con cui avranno difficoltà. Altri invece hanno già iniziato a rendere il gioco più difficile per se stessi solo per il gusto di farlo.

Lo streamer SuperLouis64 ha già deciso di rendere Elden Ring più difficile per se stesso battendo un boss usando un Nintendo Ring Fit Controller. Non è stata un'impresa facile poiché lo schema di controllo richiedeva una discreta quantità di attività fisica e tempi di reazione rapidi. SuperLouis64 ha dovuto fare jogging sul posto per far avanzare il suo personaggio, premere il controller per attaccare e accovacciarsi per guarire, ma è stato comunque in grado di battere uno dei boss in un solo tentativo.

Ora SuperLouis64 ha deciso di alzare la posta battendo Godrick the Grafted usando un controller che ha progettato lui stesso con le banane. Sebbene strano, questa non è la prima volta che un giocatore usa le banane come controller. SuperLouis64 ha spiegato che ciascuna delle banane fungeva da tasto su una tastiera, poiché le aveva collegate a una scatola di circuiti e le aveva collegate a un HID.

THE BANANA CONTROLLER WORKS ?



AND WE BEAT GODRICK WITH THEM LETS GO #ELDENRING pic.twitter.com/ZOjzYb8Sgo — Tarnished Louis 64 (@SuperLouis_64) March 8, 2022

SuperLouis64 è l'ultimo giocatore a utilizzare un controller non convenzionale per battere un boss in un gioco FromSoftware, tuttavia non è certo il primo. Nel 2016, un giocatore di Dark Souls 3 è stato in grado di battere un boss particolarmente difficile usando un dance pad. Il giocatore è stato in grado di battere una battaglia contro un boss particolarmente difficile e lo ha fatto utilizzando un dance pad ampliato dal popolare gioco ritmico Dance Dance Revolution.

Non resta che attendere per scoprire quali altri fantasiosi controller verranno utilizzati in futuro.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete sempre consultare la nostra guida completa.

