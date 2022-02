Elden Ring in nuovissimi screenshot dall'anteprima del gioco

Bandai Namco ha ora revocato l'embargo per Elden Ring e ora sono emersi nuovi screenshot pubblicati da chi ha potuto dare uno sguardo all'anteprima. Queste immagini si focalizzano su alcuni nemici e soprattutto sull'ambientazione del gioco.

FromSoftware si sta preparando al lancio di Elden Ring e ha già iniziato a pubblicare alcuni dettagli, tra cui i requisiti minimi di sistema su PC. Tuttavia i fan si sono accorti che per quanto riguarda il requisito della RAM, Steam segnalava 12GB troppo esagerato per molti: dopo aver fatto il giro del web, i requisiti sono stati in seguito rimossi.

"Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno. Nell'Interregno governato dalla regina Marika l'Eterna, l'Anello ancestrale, sorgente dell'Albero Madre, è andato in frantumi. I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell'Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all'abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell'oro e sono stati esiliati dall'Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l'Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all'Anello ancestrale" si legge nella descrizione del gioco.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

