Elden Ring si prepara al lancio con la sedia da gaming di Noblechairs

Ebbene sì, presto potrete avere una sedia da gaming di Elden Ring di noblechairs!

Elden Ring è uno dei giochi più attesi di questo 2022 ed è quasi garantito che registrerà enormi numeri di vendita e riceverà diversi riconoscimenti. Quindi non sorprende che ci sarà anche parecchio merchandise.

Il notevole clamore che circonda l'uscita di Elden Ring significa che, come il gioco stesso, è probabile che questa sedia si esaurisca a un ritmo fulmineo.

Potete preordinare la sedia da gaming di Elden Ring in questo momento dal sito web di noblechairs al prezzo di $539.90.

Set you on your journey into the shattered Lands Between, tarnished.

Prepare and secure your save path: Our #noblechairs HERO Elden Ring Edition will support you.



? https://t.co/TJsbAH3Gop pic.twitter.com/CskrnKx76l — noblechairs (@noblechairs) February 22, 2022

Per chi giocherà Elden Ring su PC, vi abbiamo riportato alcuni giorni fa i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

