Elden Ring avrà i server in manutenzione per migliorare le funzioni multiplayer

I server di Elden Ring si preparano a entrare in manutenzione su console e PC, visto l'alto carico di utenti connessi contemporaneamente. Tutto a questo al fine di garantire una migliore qualità e prestazioni del comparto multiplayer, parte fondamentale dell'esperienza e non più relegata alle boss fight.

Come tweet dell'account ufficiale, Elden Ring andrà in manutenzione su PlayStation il 1° marzo nel lasso di tempo tra le 3:00 e le 4:00 nel nostro orario d'Europa centrale, mentre su Steam, dalle 5:00 alle 6:00. Per cui, se avete voglia di co-op multiplayer ne cuore della notte, dovrete rinunciare all'idea.

The #ELDENRING #PlayStation maintenance period will take place on ? March 1 at:



3:00am-4:00am CET

11:00am-12:00pm JST

6:00pm-7:00pm PST (February 28) — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2022

Fortunatamente tutto ciò non riguarda i problemi della componente online di Dark Souls, con grosse falle che avrebbero potuto causare grossi guai agli utenti.

Fonte: Eurogamer.net