Elden Ring altro record! È il sesto gioco più grande di sempre su Steam per giocatori simultanei

Elden Ring ha raggiunto un nuovo picco di giocatori simultanei su Steam, registrando quasi un milione di giocatori simultanei: 953.426 per la precisione.

Il nuovo record, come mostrato su SteamDB, lo spinge nella classifica dei giochi più giocati di sempre, rendendolo il sesto gioco più grande di sempre su Steam, con un conteggio di giocatori simultanei più elevato rispetto a titoli come Valheim, Fallout 4, Among Us e New World.

È interessante notare che Lost Ark è uno dei pochi giochi che mantiene Elden Ring lontano dalla vetta, insieme a Cyberpunk 2077, Dota 2, CS:GO e PUBG, che detiene ancora il record dopo aver raggiunto 3,2 milioni di giocatori simultanei quattro anni fa.

Per quanto riguarda le vendite di Elden Ring su Steam, una settimana fa SteamSpy ha segnalato che il titolo di FromSoftware ha superato quota 10 milioni di copie vendute.

