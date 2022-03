Elden Ring si...trasforma in una 'soap opera tailandese' in questo particolare spot

Senza dubbio il marketing occidentale ed orientale sono nettamente diversi e ancora una volta questo divario ci viene riconfermato grazie ad un particolare spot tailandese che celebra l'uscita di Elden Ring.

Anche se il titolo di FromSoftware è uscito da più di una settimana, Bandai Namco continua a sfornare trailer e pubblicità. Lo spot tailandese di Elden Ring in particolare trasforma la commercializzazione del gioco in una sorta di soap opera.

La trama è semplice quanto ingegnosa: dopo che una donna lascia cadere un anello sul pavimento, facendolo a pezzi, la sua famiglia la disprezza e tutto si trasforma in una discussione. Nel frattempo, un altro membro della famiglia sta tornando a casa, rievocando i bei momenti passati da bambino che rimandano ovviamente ai personaggi e all'ambientazione di Elden Ring. Alla fine, ovviamente, tutto è bene quel che finisce bene.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete in difficoltà e non sapete più come andare avanti, allora date uno sguardo alla nostra guida completa.