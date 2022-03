Elden Ring la sfida continua! Uno speedrunner completa il gioco in meno di 25 minuti

I titoli targati FromSoftware sono ormai noti per il loro alto livello di sfida, ma ci sono giocatori che riescono a portare a termine i giochi dello studio in pochissimo tempo.

Nel caso del recente Elden Ring, gli speedrunner si stanno sfidando per decidere chi sarà il più veloce a finire l'avventura.

Pochi giorni fa, vi abbiamo parlato dell'impresa di un giocatore che è riuscito a finire Elden Ring in meno di 30 minuti ma, quanto pare, il record è stato ora battuto.

Hazeblade ha ora pubblicato un video che mostra il suo record. L'utente ha terminato il titolo in meno di 25 minuti, stabilendo un nuovo record mondiale.

Il giocatore ha utilizzato un exploit noto come Zip Glitch. Questo ha permesso al giocatore di teletrasportare il suo personaggio in linea retta in modo molto veloce.

In realtà, nemmeno gli speedrunner sanno come funzione nel dettaglio questo "trucco". Per attivarlo bisogna mettere il personaggio in posizione di guardia con lo scudo e poi premere il tasto W (o un altro tasto direzionale) con un determinato ritmo.

Il trucco consente di superare in pochissimo intere aree di gioco. Molto probabilmente, anche altri speerunner useranno questa "tecnica", quindi ci saranno altri giocatori che proveranno ad abbassare il record mondiale.

Fonte: YouTube.