Elden Ring è una vera sfida ma qualcuno lo ha finito in meno di un'ora

Un giocatore di Elden Ring ha terminato il gioco in 59 minuti e 38 secondi.

Come gli altri titoli From Software, Elden Ring rappresenta una vera sfida. Il giocatore medio dovrebbe aspettarsi di trascorrere più di 50 ore prima di vedere i titoli di coda. Tuttavia, anche se abbiamo avuto meno di due settimane per giocare all'apprezzato titolo, uno speedrunner è già riuscito a finire il gioco in meno di un'ora, stabilendo il record di velocità, finora.

Arrivare alla fine di Elden Ring è già un risultato, ma farlo in 59 minuti e 38 secondi è una vera impresa e mostra la grande dedizione nell'imparare i dettagli del gioco.

Il canale YouTube LilAggy ha condiviso un video che mostra questa impresa. Il video contiene spoiler, quindi se non volete anticipazioni vi invitiamo a non visionare il filmato.

Ovviamente ci saranno molti altri speedrunner che tenteranno di battere questo record, ma resta da vedere se qualcuno riuscirà a fare di meglio.

Fonte: Gamesradar.