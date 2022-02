Elden Ring, niente spoiler per favore, ve lo chiede FromSoftware

Ci siamo quasi: dopo Horizon Forbidden West tra pochi giorni arriverà un nuovo gioco tanto atteso dai fan. Ovviamente stiamo parlando di Elden Ring, titolo di FromSoftware che dopo un rinvio ora sta per approdare sugli scaffali di tutto il mondo. Tuttavia, prima di preparare i fan al gioco, è proprio FromSoftware che ha voluto spendere qualche parola.

L'account Twitter ufficiale di Elden Ring ha pubblicato la dichiarazione: si tratta di un avviso per tutti coloro che acquisteranno il gioco non appena uscirà. FromSoftware in sostanza chiede a questi giocatori di evitare spoiler, poiché distruggerebbe l'esperienza di altri giocatori che magari vogliono approcciarsi al gioco senza sapere nulla.

"Salute senzaluce" esordisce l'avviso. "Con l'arrivo di Elden Ring per favore evitate di pubblicare spoiler per coloro che vogliono approcciarsi all'Interregno per la prima volta senza sapere nulla della storia. Grazie per la vostra collaborazione".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile il 25 febbraio su PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One. A questo link potete dare uno sguardo al corposo trailer panoramico.