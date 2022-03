Elden Ring su Stadia? Parte la petizione!

Elden Ring è il titolo FromSoftware che in poche settimane ha macinato una serie incredibile di successi. Il gioco è disponibile su PC e console, ma su Stadia non è arrivato. Ed è così che un gruppo di persone ha creato una petizione su Change.org per pregare lo studio di sviluppo di portarlo anche su Google Stadia.

"Elden Ring, l'ultimo gioco FromSoftware, è stato rilasciato a febbraio 2022. Questo gioco ha vinto due volte il gioco più atteso ai The Game Awards. Il gioco è un enorme successo, vendendo 12 milioni di copie in tutto il mondo. Questo gioco è disponibile per PC, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS5, PS4, ma non per Google STADIA. Chiediamo a FromSoftware e Google di portare il gioco su Google STADIA" si legge nella comunicazione.

"100 persone non faranno nulla, 1000 potrebbero essere interessanti, 10.000 possono essere un cambiamento. Mostriamo cosa può fare la community di Stadia!". A fronte di 1500 firme, in questo momento quelle raccolte sono a quota 1.104.

Se volete contribuire a questo link potete firmare.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete in difficoltà con il nuovo gioco di FromSoftware potete contare sulla nostra guida completa.