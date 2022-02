Elden Ring su Steam Deck non ha problemi di stuttering grazie alla nuova versione di Proton

Alcuni giocatori di Elden Ring hanno notato evidenti problemi di stuttering su PC, che si verificano durante lo streaming in background degli asset di gioco.

Ebbene, questo problema non è presente su Steam Deck grazie alla nuova versione di Proton.

Pierre-Loup Griffais, coder di Valve, ha annunciato tramite Twitter che lo studio ha lavorato per perfezionare il titolo sulla console portatile e i vistosi problemi di stuttering sono stati risolti.

"Il team grafico ha lavorato duramente per ottimizzare Elden Ring per Steam Deck. Le correzioni per lo stuttering durante lo streaming in background degli asset saranno disponibili in una nuova versione di Proton la prossima settimana", ha scritto Pierre-Loup Griffais in un tweet del 27 febbraio, quindi l'update dovrebbe arrivare questa settimana.

The graphics team has been hard at work on optimizing ELDEN RING for Steam Deck. Fixes for heavy stutter during background streaming of assets will be available in a Proton release next week, but are available to test now on the bleeding-edge branch of Experimental. pic.twitter.com/5oSnXtF2OG — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) February 26, 2022

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che, secondo SteamSpy, Elden Ring avrebbe già piazzato 10 milioni di copie su Steam.

