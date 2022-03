Elden Ring per Steam Deck è stato ottimizzato e un video di Digital Foundry mostra come gira adesso

Elden Ring è senza dubbio uno dei giochi più amati degli ultimi anni, per non parlare del fatto che in pochissime settimane ha venduto oltre 12 milioni di copie superando addirittura Dark Souls 3. Tuttavia il gioco ha ancora problemi di prestazioni soprattutto su PC: e su Steam Deck come gira? Ebbene, Valve ha ottimizzato Elden Ring sulla sua console portatile migliorando addirittura l'esperienza rispetto ai vari PC da gaming.

Ora un nuovo video di Digital Foundry mostra come gira Elden Ring dopo l'ottimizzazione su Steam Deck. I risultati sul PC portatile sono simili a quelli su PlayStation 4, fatta eccezione per la risoluzione a 720p e 30fps, il che offre un'esperienza più fluida, anche se il team ha registrato un calo del frame rate quando ci sono molti nemici sullo schermo o durante il combattimento con grandi creature.

"La console di Steam supera Xbox One S in termini di prestazioni e grafica, il che è un bel risultato per un'APU AMD con un limite di 15 W. Almeno al lancio, Steam Deck offre un livello di prestazioni più coerente rispetto a molti PC" si legge nell'articolo.

L'unico vero aspetto negativo è la durata della batteria: con il limite di 30 fps abbinato a impostazioni ottimizzate, si fa comunque fatica a raggiungere le due ore di gioco senza dover ricaricare lo Steam Deck.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete agli inizi e vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Digital Foundry