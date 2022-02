Elden Ring dominio totale su Steam. Il gioco di FromSoftware occupa tutta la top 3 dei più venduti

In molti si aspettavano che Elden Ring sarebbe stato un grande titolo ma, a quanto pare, il gioco di FromSoftware sta letteralmente sbaragliando la concorrenza.

Il noto analista Benji Sales, basandosi sui dati raccolti da portali come SteamDB, ha stilato la top 10 dei giochi più venduti su Steam negli ultimi giorni e, come potete vedere più in basso, Elden Ring occupa l'intera top 3.

Il podio, dunque, è occupato dalle versioni standard e deluxe di Elden Ring e dalle rispettive versioni in pre-order.

Ecco la top 10 pubblicata da Benji Sales:

Elden Ring Elden Ring Elden Ring Deluxe Destiny 2 The Witch Queen Elden Ring Destiny 2 The Witch Queen Steam Deck Dying Light 2 Total War: Warhammer III Cyberpunk 2077

Steam Top Sellers Last Week



- Elden Ring and Destiny 2: TWQ take entire Top 6



1. Elden Ring

2. Elden Ring

3. Elden Ring Deluxe

4. Destiny 2 The Witch Queen

5. Elden Ring

6. Destiny 2 The Witch Queen

7. Steam Deck

8. Dying Light 2

9. Total War: Warhammer III

10. Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/s927VuvAYE — Benji-Sales (@BenjiSales) February 27, 2022

Elden Ring sembra un vero successo, anche se in molti hanno criticato alcuni problemi tecnici su PC, come quelli di stuttering che ora sono assenti su Steam Deck.

