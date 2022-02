Elden Ring su Steam è il settimo gioco più giocato di sempre nonostante i problemi su PC

Elden Ring si attesta ad essere il più grande lancio su Steam di FromSoftware fino ad oggi. L'ultimo gioco dell'iconico studio ha attratto oltre 750.000 giocatori Steam simultanei, nonostante le recensioni degli utenti sempre più negative che si generano intorno al gioco grazie alle discutibili prestazioni del PC.

Il giorno del lancio, Elden Ring ha raggiunto un picco di giocatori simultanei su Steam di ben 764.835 giocatori, secondo quanto riportato dal sito SteamDB. Se si considera che Sekiro: Shadows Die Twice ha un picco assoluto di 125.315 giocatori e Dark Souls 3 ha 129.975 giocatori, possiamo notare come questi numeri siano incredibili per quanto riguarda la versione PC.

Tuttavia ci sono anche notizie negative. Il gioco ha attirato una serie di recensioni negative su Steam grazie alle sue prestazioni su PC. Sembra che nemmeno la patch 1.02 abbia corretto i problemi di stuttering e ciò ovviamente va ad inficiare nel gameplay.

Elden Ring è disponibile da oggi su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer