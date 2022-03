Elden Ring non si ferma su Steam e resta al top della classifica di marzo

Dalla fine di febbraio ad oggi Elden Ring continua ad essere un bestseller su tutte le piattaforme. La scorsa settimana FromSoftware ha annunciato che Elden Ring ha superato le 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo e non sorprende vedere grandi risultati su Steam.

Il gioco su PC non rinuncia ai suoi concorrenti, settimane dopo il suo lancio continua a essere in testa alla lista dei giochi più venduti sulla piattaforma Valve e non sembra esserci ad oggi un altro gioco che possa rimuoverlo dalla sua salda posizione. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla classifica dei giochi più venduti per la settimana conclusasi il 20 marzo.

Elden Ring Steam Deck It Takes Two Monster Hunter Rise Core Keeper Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Elden Ring Dread Hunger WWE 2K22

Elden Ring è disponibile su PC e console: se avete iniziato da poco il viaggio nell'Interregno e vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: SteamDB