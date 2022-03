Elden Ring è ormai disponibile e uno studio giapponese ha concesso ai suoi dipendenti una pausa retribuita per giocarlo

Il CEO dello studio di sviluppo Pocketpair ha concesso all'intero team il giorno libero in modo che potessero giocare a Elden Ring.

Secondo un tweet dell'azienda, il CEO Takruo Mizobe ha offerto una pausa retribuita "Elden Holiday" in riconoscimento del fatto che il personale non sarebbe stato "in grado di concentrarsi sul lavoro" il giorno del lancio del gioco di FromSoftware.

Sebbene non sia ufficialmente classificato come "giorno libero", il personale non è andato in ufficio il lunedì.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per quanto riguarda Pocketpair, lo studio ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo Palworld. Il gioco ispirato ai Pokémon è un "titolo di sopravvivenza crafting multigiocatore a mondo aperto" secondo la pagina di Steam.

Fonte: Eurogamer.net.