Elden Ring grave stuttering su PC? C'è una mod che risolve il problema

Molti giocatori hanno già sperimentato problemi di stuttering delle prestazioni nel nuovo gioco di ruolo d'azione Elden Ring di FromSoftware, specialmente nella versione PC. Il modder chiamato "Soupstream" ha ora rilasciato una mod che mira proprio a correggere questi problemi.

Secondo il modder Soupstream, la patch implementa varie correzioni VKD3D in modo nativo in Direct3D12. Questo dovrebbe effettivamente garantire che i possibili scatti siano ridotti al minimo, nell'attesa che FromSoftware decida di pubblicare una patch ufficiale che risolverà questo problema riscontrato da diversi giocatori.

Come sempre, per quanto riguarda mod o patch non ufficiali, è consigliabile installare questa mod in modalità offline per non incappare in problemi con il sistema anti-cheat.

Se siete interessati potete trovare la mod cliccando qui: il modder ha anche pubblicato tutti i passaggi da fare.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà, a questo link potete trovare la nostra guida completa.

Fonte: Github