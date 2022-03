Elden Ring incontra The Last of Us! Neil Druckmann trasforma il protagonista in un Clicker

Il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha aggiunto un po' di The Last of Us a Elden Ring, vestendo il suo Tarnished come un Clicker ispirato a TLOU.

Sembra che anche i più grandi nomi dell'industria dei videogiochi si siano tuffati nel mondo creato da FromSoftware. Neil Druckmann ha condiviso costantemente i suoi progressi nel titolo, condividendo lo stupore dei fan per la sua grafica.

Druckmann ha sperimentato con alcuni degli splendidi set di armature di Elden Ring. Portando un po' di stile The Last of Us, Druckmann ha vestito il suo Tarnished come un Clicker ispirato a TLOU.

I giochi di FromSoftware sono stati spesso lodati per il loro design di armature e vestiti (in particolare Dark Souls 3). I giochi di ruolo offrono fantastiche opportunità ai giocatori di personalizzarsi lo stile e l'ampia gamma di set di armature disponibili in Elden Ring porta questa personalizzazione a un altro livello.

E' curioso vedere connessioni tra due giochi incredibilmente popolari e, allo stesso tempo, così diversi.

Elden Ring è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Dualshockers.