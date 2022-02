Elden Ring nella Top 10 per numero di giocatori connessi su Steam al Day One, successo enorme per il kolossal From Software

Mentre si gode un elevatissimo voto in media su Metacritic (95 e 97 a seconda della piattaforma), Elden Ring registra anche un altro numero importante, stavolta su PC (ma non si tratta del numero di recensioni negative lasciate dagli utenti per evidenziare i problemi di ottimizzazione inaccettabili anche dopo una patch).

764.835 giocatori sono stati connessi contemporaneamente in un dato momento del Day One, facendo schizzare l'ultima produzione di From Software al settimo posto in classifica tra i giochi più giocati. Un dato importante che testimonia il successo del titolo su tutta la linea.

Le vendite totali chiaramente sono molte di più, e adesso sarebbe interessante dare un'occhiata ai risultati di vendita su tutte le piattaforme, nella speranza che Bandai Namco li pubblichi, ma possiamo già immaginare che si tratterà di un numero estremamente alto vista l'attesa senza precedenti per un titolo di From Software che adesso si rivolge non più a una nicchia di appassionati, ma all'intero pubblico.

