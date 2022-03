Elden Ring aumenta il grado di tossicità nella community: una vtuber vittima di molestie costretta a chiudere i commenti

Elden Ring è diventato subito un gioco molto popolare e questo ha portato a una community sempre più grande. Tuttavia, con l'ingrandirsi della community, è aumentato anche il grado di tossicità.

Questo è dimostrato dal fatto che la vtuber Zentreya, ovvero un utente che non si mostra in video ma attraverso un avatar virtuale con voce elettronica, è stata costretta a chiudere la sezione dei commenti su Twitter a causa dei troppi insulti da parte di alcuni fan durante gli stream di Elden Ring.

Un utente Twitter ha spiegato la situazione: "ha giocato a Elden Ring in streaming nell'ultima settimana. Negli ultimi due giorni alcuni utenti hanno insultato il suo stile di gioco, la sua build, le sue tattiche. Alla fine la situazione è peggiorata al punto che ha deciso di smettere di trasmettere il gioco".

She's been playing elden ring on stream for the last week. The last couple days people have been coming to harass her playstyle, build, tactics.



Finally got so bad she decided to quit streaming the game. — Punk5Pop! (@punk5pop) March 14, 2022

Dell'argomento tossicità ha parlato di recente anche il boss di Xbox Phil Spencer, dicendo che vorrebbe un modo per bannare gli utenti tossici attraverso tutte le piattaforme.

