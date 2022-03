Elden Ring protagonista di un nuovo trailer con l'attrice di 'The Mandalorian' Ming-Na Wen

Elden Ring di FromSoftware è disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. Nonostante abbia già ricevuto un trailer di lancio, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer con l'attrice Ming-Na Wen, famosa per Agents of SHIELD, The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Lo scopo del trailer è principalmente quello di esaltare la difficoltà del gioco di ruolo d'azione open world oltre a mostrare alcuni dei nemici che verranno affrontati. In quanto tale, Elden Ring ha fatto molto bene sin dal lancio con il plauso della critica universale e un debutto in vetta alle classifiche giapponesi, dove ha venduto oltre 278.000 unità.

Sfortunatamente, non tutto è perfetto poiché problemi di prestazioni e bug hanno afflitto il titolo sin dal lancio. FromSoftware ha lavorato alla sua ultima patch che correggeva un bug che impediva l'utilizzo della scheda grafica del PC insieme alle modifiche ai salvataggi per la progressione del gioco su PS5.

A proposito: sapete che Elden Ring ha anche una linea di caramelle che però non sono in vendita?

Fonte: Twinfinite