Elden Ring: pubblicato il trailer finale in italiano con tantissime informazioni sul gioco

Manca solo qualche giorno e finalmente potremmo mettere le mani su Elden Ring, l'ormai mitologica opera di Hidetaka Miyazaki realizzata in collaborazione di George R.R. Martin (autore di Game of thrones) che ne ha curato il background narrativo. Per l'occasione, Bandai Namco ha pubblicato un final trailer dedicato alla descrizione delle feature del titolo, ora anche in italiano.

Per i fan più accaniti guardare questo nuovo trailer potrebbe essere una cattiva idea, non che ci siano spoiler particolari ma conosciamo (e capiamo) benissimo chi vuol rimanere all'oscuro di tutto sino alla release finale. Il video ci descrive dunque molte caratteristiche di Elden Ring, dagli elementi di gameplay a particolari magie, moveset oltre ad alcune feature del multiplayer.

Tutte queste informazioni saranno toccate con mano da tutti gli appassionati ma vi ricordiamo comunque che Elden Ring arriverà venerdì 25 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Manca ormai davvero poco.