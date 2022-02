Elden Ring riceve un trailer di lancio e ci ricorda che il gioco è quasi in dirittura d'arrivo

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato il trailer di lancio dell'attesissimo Elden Ring e ci fa capire che sì, il gioco è effettivamente reale e i fan saranno in grado di giocarci presto.

Ci sono alcuni luoghi e nemici assolutamente affascinanti nel trailer di lancio di Elden Ring. Possiamo vedere il personaggio del giocatore navigare tra rovine decrepite, rotolare giù per fiumi di lava fusa e molto altro, tutte location più o meno inedite. Ci sono anche alcuni nemici nel trailer che sembrano più che altro incontri con i boss nel gioco finale.

Recentemente alcune copie di Elden Ring sono state inviate prima dell'uscita effettiva e FromSoftware attraverso un tweet ha approfittato chiedendo ai giocatori che ne sono già in possesso di non condividere spoiler per non rovinare l'esperienza alle altre persone. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo nuovo trailer.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: DSOG