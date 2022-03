Elden Ring ha un trucco che vi permetterà di guadagnare tantissime rune senza combattere

Quando partite nella vostra avventura in Elden Ring per la prima volta, non avrete molto in termini di armature, almeno per alcune classi, e sarete dei personaggi abbastanza deboli in un mondo duro. Il modo in cui i giocatori salgono di livello e aumentano le statistiche è raccogliere le rune. Le rune sono in parte punti esperienza e in parte una valuta e, per diventare più potenti, dovrete cercarne molte.

La raccolta di rune è qualcosa che avviene durante il gioco. Alcune attività e nemici assegneranno rune. Ma se volete un sacco di rune più velocemente, sappiate che esiste un metodo molto facile.

Lo YouTuber TagBackTV ha creato un video su un metodo che può far guadagnare ai giocatori 585.600 rune all'ora.

Essenzialmente, nel gioco c'è un'area specifica in cui il giocatore è in grado di attivare un masso. Il masso rotolerà dal bordo di una scogliera vicina e farà guadagnare ai giocatori migliaia di rune. Quindi tornate indietro e fatelo di nuovo.

Arekkz Gaming ha un altro video per ottenere rune. Questo metodo, però, richiede alcuni combattimenti. Ogni uccisione con questo metodo garantisce 1.000 rune ciascuna.

Che ne dite?

Fonte: Polygon.