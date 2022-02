Elden Ring ha un dettagliato tutorial per i nuovi giocatori per avviarli al vasto Interregno

Manca davvero pochissimo a Elden Ring e sembra quasi un sogno. La recensione di oggi del nostro Lorenzo Mancosu ne ha elogiato le doti, segnandolo come titolo essenziale per qualsiasi videogiocatore. Ma non tutti ovviamente hanno dimestichezza con i souls e From Software sembra averci pensato.

In un'area opzionale infatti, proprio all'inizio dell'Interregno, vi è uno spazio dedicato interamente al tutorial, lontano anni luce dalle semplici scritte per terra e una pacca sulla spalla che avevano come unico scopo il non prepararci ai rischi di scomunica. Con Elden Ring però tutto cambia, venendo passate in rassegna tutte le meccaniche del titolo.

Anche se abbiamo avuto situazioni simili in Dark Souls II e Sekiro: Shadows Die Twice, la nuova area è la più grossa introduzione verso i giocatori fatta da From Software, segno che il successo della casa abbia portato uno spropositato numero di nuovi fan. Non è la modalità facile, ma almeno sarete un po' più preparati. Manca poco ormai, con Elden Ring che uscirà il 25 febbraio su Xbox Series X|S e Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e PC.

