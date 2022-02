Elden Ring con Unreal Engine 5? Un designer di Rockstar prova a immaginare i soulslike del futuro

Uno sviluppatore di Rockstar ci ha fornito un assaggio di quello che potrebbe essere un possibile Elden Ring mosso da Unreal Engine 5.

Più nello specifico, il designer di Rockstar Jonathon Gregory Bick ha pubblicato sul suo profilo ArtStation alcuni esperimenti fatti utilizzando i nuovi strumenti di Unreal Engine 5 e ci ha offerto uno sguardo ai soulslike del futuro.

Nelle immagini, che non si riferiscono a nessun gioco in via di sviluppo, facilmente noterete influenze provenienti da giochi come Elden Ring. Vediamo il tipico cavaliere che intraprende il suo viaggio per ristabilire l'ordine in un mondo dominato dall'oscurità e dal caos.

Anche le diverse architetture e i biomi ricordano titoli come Elden Ring o Dragon Age.

Si tratta solo di un concept, ma la nuova tecnologia di UE5 fa ben sperare per i soulslike del futuro.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Elden Ring arriverà su PlayStation, Xbox e PC il 25 febbraio.

Fonte: Artstation.