Elden Ring ha venduto più di 12 milioni di copie! Un successo incredibile

Elden Ring di FromSoftware ha venduto oltre un milione di unità in Giappone e oltre 12 milioni di unità in tutto il mondo da quando è stato lanciato il 25 febbraio.

Questo secondo un nuovo comunicato stampa dello sviluppatore in cui il presidente e CEO/director Hidetaka Miyazaki ha dichiarato: "è sorprendente vedere quante persone hanno giocato a 'Elden Ring'. Vorrei esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a nome dell'intero team di sviluppo".

Il presidente e CEO di Bandai Namco, Yasuo Miyakawa, ha aggiunto: "vorrei sfruttare questa opportunità per ringraziare tutti i nostri fan che hanno portato 'Elden Ring' nella loro vita. Sono molto orgoglioso di essere stato coinvolto nel dare vita a un gioco così meraviglioso e fantastico con FromSoftware, sotto la guida del director Miyazaki e con George R. R. Martin".

"Sono stati fatti molti sforzi per creare 'Elden Ring' in modo da poter superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo. Allo stesso modo, continueremo i nostri sforzi per espandere il marchio oltre il gioco stesso e nella vita quotidiana di tutti. Continueremo a creare divertimento e appagamento attraverso l'intrattenimento, in modo da poterci avvicinare e connetterci ai nostri fan in tutto il mondo".

Il comunicato stampa ha inoltre detto ai giocatori di guardare a Elden Ring come "una IP" con la speranza di "espandersi oltre il regno dei videogiochi".

Tutti i segreti di Elden Ring li potete scoprire nella nostra guida. Il titolo è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.