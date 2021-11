Elden Ring venderà 4 milioni di copie nel mese di debutto per le previsioni di Bandai Namco

Bandai Namco ha condiviso le sue aspettative di vendita per Elden Ring durante i suoi recenti risultati fiscali. La società si aspetta che il titolo venda 4 milioni di copie.

Elden Ring è il nuovo attesissimo titolo della mente creativa di Hidetaka Miyazaki. È il nuovissimo gioco open world di From Software che prende la sua esperienza con la serie Dark Souls per fonderla in una nuova direzione. Come ormai saprete, gli sviluppatori hanno anche collaborato con George R. R. Martin per creare parte della lore del gioco.

In una nuova sessione di domande/risposte con gli investitori, Bandai Namco ha condiviso le sue aspettative per le vendite di Elden Ring.

"Per quanto riguarda i futuri titoli principali, abbiamo in programma di lanciare "ELDEN RING" nel febbraio 2022. Il gioco ha ricevuto elogi dall'industria e dai fan, e si prevede che venda 4 milioni di unità entro la fine di questo anno fiscale".

Bandai Namco sta parlando della fine del suo anno fiscale 2022 che è il 31 marzo 2022. Lancerà Elden Ring il 25 febbraio 2022, quindi si aspettano che per allora abbia venduto 4 milioni di copie, che è una stima molto buona.

Per fare un confronto, Sekiro: Shadows Die Twice ha distribuito 3,8 milioni di copie in quattro mesi. Il titolo stato pubblicato da Activision e sviluppato da From Software. È stato anche il loro gioco più venduto che ha raggiunto 2 milioni di vendite in dieci giorni e ha finito con cinque milioni di copie vendute in poco più di un anno, e questa era l'ultima cifra riportata entro luglio 2020.

