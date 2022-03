Elden Ring svela i veri volti degli NPC in due video dedicati

Zullie the Witch, canale Youtube molto dedito allo scovare i segreti più reconditi nei giochi di From Software, ha trovato un modo per "indagare" più in profondità negli NPC di Elden Ring, andando difatti a smascherarli, in tutti i sensi.

Nei suoi ultimi video Zullie ha trovato dei valori specifici nell'editor del personaggio: questi valori indicano che è possibile ricreare qualunque personaggio del gioco, senza il loro equipaggiamento. Ci sono due video, uno dedicato ai personaggi non ostili e uno a quelli ostili, che naturalmente contengono parecchi spoiler.

"Smascherare" gli NPC togliendo loro elmi, maschere, capelli particolarmente ingombranti permette di scoprire qualcosa in più di norma, anche se si tratta di dettagli poco significativi, ma è innegabile la sorpresa nel senso della scoperta. E a proposito di scoperta, potete scoprire vari segreti di Elden Ring nella guida di Eurogamer.it!

Fonte: Eurogamer.net