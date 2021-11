Elden Ring: la versione PS5 perde un confronto contro la versione PS4 Pro

Se un confronto uscito di recente dimostra la superiorità (ma non la perfezione) delle versioni PS5 e Xbox Series X di Elden Ring, Digital Foundry ci tiene a ricordare che esiste una variante per la quale la versione per PS4 Pro riesce a spuntarla sulle console current gen.

Il segreto è sì giocare la versione PS4 Pro, ma in modalità retrocompatibilità su PS5. Lo screenshot pubblicato da Thomas Morgan su Twitter, che prelude a un video completo dove verrà fatta ulteriore luce sulla questione, mostra come il framerate della versione PS4 Pro di Elden Ring in modalità retrocompatibilità sia decisamente più stabile.

A quick snapshot of our Elden Ring beta analysis. PS5 here. Seems playing the PS4 Pro version via back-compat on PS5 gets you much smoother 60fps performance than running the native PS5 app (on either mode). Still work in progress, and plenty more to come. pic.twitter.com/zkWShYkRhK — Thomas Morgan (@cataferal) November 13, 2021

"Rapida istantanea dalla nostra analisi della beta di Elden Ring. Tratta da PS5. Sembra che giocare la versione PS4 Pro in retrocompatibilità su PS5 garantisca performance in 60fps molto più fluide rispetto all'applicazione nativa per PS5 (in entrambe le modalità)". L'analisi, quindi, si limita al framerate, e non ci sono dubbi che il restante livello di dettaglio sarà minore sulla versione in retrocompatibilità rispetto a quella nativa. Oltretutto, stiamo ancora parlando di una beta, per cui se avete una PS5 ma preferite sacrificare dei dettagli in favore di un framerate più stabile, aspettate almeno il giorno del lancio e le conseguenti recensioni prima di prendere la versione PS4.

Fonte: Twitter