Elden Ring è incredibile in nuovi video tra 4K, Ray Tracing GI e supporto ultrawide

Elden Ring riceverà il supporto ufficiale per il ray tracing più avanti e sicuramente migliorerà considerevolmente l'atmosfera del gioco e l'aspetto visivo, come suggeriscono due nuovi filmati comparsi di recente in rete.

I due video, pubblicati dai canali da Garden of Eyes e Digital Dreams, mostrano il gioco in esecuzione con ray tracing GI (global illumination), supporto ultrawide e FOV migliorato.

Elden Ring è uscito la scorsa settimana su PC e console ed è stato un lancio di grande successo, anche se è stata riscontrata una serie di problemi di prestazioni su PC.

Elden Ring è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Fonte: Wccftech.