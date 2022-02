Elden Ring in un video che mette a confronto le versioni PS5, Xbox Series X/S e PC dopo la patch 1.02

Il giorno è arrivato, Elden Ring è finalmente tra le mani dei giocatori che hanno aspettato pazientemente. Ma su quale piattaforma gira meglio? Ci viene in aiuto come sempre in questo caso lo YouTuber ElAnalistaDeBits, che attraverso un esaustivo video mette a confronto le versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S del gioco.

Il lavoro dello YouTuber è preciso ed analizza le varie prestazioni sui vari sistemi. Questa volta ci sono due video, uno per le versioni PlayStation con PS4, PS4 Pro e PS5 nelle diverse modalità di performance e un altro con PS5, Xbox Series e PC. Tutte le analisi sono state fatte dopo l'aggiornamento del gioco alla versione 1.02.

Come sempre, le analisi riguardano il gameplay, i dettagli grafici, gli FPS, le ombre, i tempi di caricamento, le texture e altro. Lo stesso analista afferma che tra queste, la versione più godibile è su Xbox Series X grazie al VRR, ma assicura che se FromSoftware abbassasse la risoluzione della modalità FPS a 1440p, otterremmo 60 fps più stabili su PS5 e Xbox Series X. In ogni caso, dall'analisi si vede che il gioco è godibile sulle versioni per console, ma come molti utenti PC, anche lo stesso YouTuber ha affermato di aver notato problemi di prestazioni.

Nonostante questi problemi, su Steam Elden Ring ha raggiunto oltre 750.000 giocatori attivi.