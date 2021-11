Elden Ring la spietata boss fight contro Margit il Presagio Implacabile in un video gameplay in 4K!

Il Closed Network Test di Elden Ring sta per iniziare, ma la stampa è già immersa nell'Interregno, l'ambiente protagonista del nuovo lavoro From Software. Ovviamente, i video su YouTube fioccano, così come la boss fight che potrete visionare ─ a meno che non vogliate sapere proprio nulla su quanto vi aspetta.

Questi video ci mettono anche di fronte all'interfaccia di gioco, assente nel primo reveal gameplay. Con struttura molto classica, l'interfaccia appare molto pulita, con le classiche tre barre riprese da Dark Souls III e la selezione con i tasti direzionali degli oggetti. Ma veniamo al pezzo forte: Margit il Presagio Implacabile.

Probabilmente una delle prime boss fight di Elden Ring, Margit conferma l'ampia presenza di magia e weapon art ma anche la presenza del parry che trasforma questo scontro in quello finale di Dark Souls contro Lord Gwyn. Tutto merito del Buckler, un piccolo scudo che rende i parry più semplici grazie a un numero superiore di frame per poterlo usare, a discapito però della difesa effettiva. Potete vedere tutto qui sotto, con questo bel gameplay a 4K.