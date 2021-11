Elden Ring su PS5 in un lungo video gameplay dalla closed beta

L'anno non è ancora terminato e in molti sono già convinti di quello che sarà il GOTY del 2022. Non c'è da stupirsi, visto che il primo gameplay di Elden Ring, mostrato solo pochi giorni fa, ha lasciato a bocca aperta i fan del software. Ora, a poche ore dall'inizio della sua closed beta, Elden Ring si mostra in quasi trenta minuti di puro gameplay su PlayStation 5.

Quello che troverete in calce a questo articolo è un video di poco meno di mezz'ora, in cui possiamo dare uno sguardo all'aspetto generale del nuovo gioco dai creatori del franchise di Dark Souls.

Il sito Game Informer ha condiviso questo video ricco di informazioni sull'aspetto dell'open world, sugli scontri contro mini-boss o nemici comuni che troveremo negli scenari o anche uno sguardo ai menu, che ci danno un'idea di quanto ci sia è simile e diverso rispetto ad altri videogiochi dell'acclamato studio giapponese.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: DSOG