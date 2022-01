Elden Ring in nuovi video gameplay tra set di armature, oggetti speciali e non solo

Ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Elden Ring ed i fan sono impazienti di poter tuffarsi all'interno del vasto mondo creato per l'occasione da FromSoftware in collaborazione con l'iconico scrittore George R.R. Martin.

Alla fine dello scorso anno, le persone che hanno potuto partecipare alla sessione di gioco in versione beta, sono riuscite a provare in anteprima il titolo. Ora, alcuni sono riusciti a rientrare nel gioco tramite hacking e hanno condiviso una serie di video che mostrano diversi dettagli su ciò che troveranno i giocatori.

In particolare, i video che potete vedere qui di seguito che sono stati condivisi dallo YouTuber Marcus Xatter, mostrano diversi set di armature che saremo in grado di ottenere in Elden Ring, oltre ad un oggetto - un carillon - simile a quello di Padre Gascoigne in Bloodborne. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questi video (ovviamente ci sono spoiler, perciò non proseguite se non volete rovinarvi la sorpresa).

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile in tutto il mondo su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 25 febbraio.

Fonte: Wccftech