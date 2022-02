Elden Ring in un nuovo video gameplay che mostra un terrificate orso

Elden Ring espanderà la formula degli iconici Souls e avrà nuove funzionalità come titolo open world. I prolifici test di Elden Ring hanno dimostrato che i giocatori potranno incontrare molti boss e mini-boss opzionali e obbligatori durante i loro viaggi.

Tra diversi nemici e boss che abbiamo potuto vedere grazie a chi ha partecipato nella fase di prova, il mondo aperto di Elden Ring avrà sicuramente molto in serbo per i giocatori oltre ciò che è già stato mostrato pubblicamente. Una di queste bestie è stata svelata prima durante un video gameplay di Game Informer, dove saremo in combattimento contro un gigantesco e terrificante Orso.

L'orso sembra visivamente paragonabile a un orso grizzly, ma esponenzialmente più grande e con braccia molto più lunghe e possiede anche un distintivo sigillo blasonato sul petto. Qui di seguito potete vedere il video gameplay che inizia al minuto 1:20.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.