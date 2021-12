Electronic Arts e Activision Blizzard sono i grandi publisher che dominano il periodo natalizio

Sia Electronic Arts che Activision Blizzard hanno trascorso nove diversi Natali in cima alle classifiche di vendita dal 1984, secondo i nuovi dati di GFK. Tuttavia, mentre le due società sono bilanciate in termini primi posti a Natale, EA ha trascorso 13 settimane in cima alle classifiche natalizie, mentre Activision ne ha raggiunte "solo" 10.

Secondo il grafico pubblicato da Christopher Dring, diversi giochi della serie FIFA sono stati i numeri 1 del Natale, il primo dei quali è stato FIFA International Soccer pubblicato nel 1993. Anche FIFA 22 si trova in cima alla classifica per quest'anno. Da parte di Activision, il suo primo Natale n. 1 è stato Ghostbusters del 1984. L'editore ha poi visto il suo secondo posto n.1 con Call of Duty: Modern Warfare 4 nel 2007 e da allora la serie FPS ha trascorso molte altre vacanze natalizie in cima alla classifica.

Altre meraviglie di successo tra i più venduti di Natale includono Sega con Sonic The Hedgehog 2 del 1992, Bethesda con Skyrim nel 2011 e Ubisoft con Assassin's Creed Valhalla, che ha raggiunto la vetta della classifica nel 2020.

Courtesy of those fine folks over @gfk, here is the updated list of all the UK video game Christmas No.1s since 1984 pic.twitter.com/VNmwtpoesh — Christopher Dring (@Chris_Dring) December 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nonostante il suo status di franchise di videogiochi più venduto, Mario non ha mai conquistato il primo posto per Natale. La stessa Nintendo ha preso il posto solo una volta, con Ocarina of Time del 1999.

Fonte: VGC