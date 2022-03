Electronic Arts pronto a lanciare un nuovo open world a cura del nuovo studio di Seattle

Poco tempo fa, Electronic Arts ha aperto un nuovo studio a Seattle, con a capo l'ex Studio Head di Monolith Productions, creatori dei due La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra. Il successo di entrambi i titoli deve aver spinto il publisher alla creazione di un proprio open world, assicurandosi proprio i servizi di Kevin Stephens.

Il nuovo team (di cui ancora non si conosce il nome) sembra essere già al lavoro, come apparso da un annuncio di lavoro alla ricerca di un game designer senior. Il nuovo dipendente dovrà lavorare a "un mondo aperto ricco ed emozionante da scoprire per i giocatori". Il concetto di base potrebbe essere quello dei due titoli dedicati al franchise de Il Signore degli Anelli senza ovviamente il Nemesis System (brevetto di Monolith).

Non dimentichiamoci che nel frattempo è uscito Elden Ring ed è chiaro come il nuovo lavoro di From Software abbia alzato l'asticella su questo tipo di esperienze. Possiamo immaginare come questo possa ispirare il nuovo team di Seattle, in attesa di nome.

