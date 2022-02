Elex II mostra fazioni, missioni e loot nel suo trailer esplicativo

Il nuovo trailer di Elex II è un esempio di comunicazione riuscita, visto che spiega abbastanza bene a cosa si troveranno davanti i giocatori non appena entrati nel mondo di gioco. THQ Nordic ha dunque approfittato dell'occasione per ricordare che il titolo arriverà il 1° marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il trailer esplicativo mostra parecchio di Elex II con i giocatori che saranno liberi sin da subito di vagare per il mondo e visitare le varie fazioni che dovranno essere riunite contro gli Skyand. Questa situazione rappresenta il fulcro del gioco, visto che le diverse fazioni faticheranno a cercare collaborazione.

Il mondo di Magalan è vasto e pericoloso, pieno di creature che i giocatori dovranno uccidere. Ogni uccisione e missione completata darà punti esperienza che i giocatori potranno utilizzare per potenziare il proprio personaggio e renderlo più forte in battaglia.

Il trailer inoltre offre un visone sui vari modi in cui le decisioni possono influenzare le missioni, dimostrando che si tratta di un titolo che può essere giocato più volte, con storie dall'esito molto diverso.

Fonte: gamepur.com