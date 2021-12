Elon Musk, scacco matto ad Apple ed il suo panno con il fischietto 'Cyberwhistle' di Tesla

Il miliardario Elon Musk ha chiesto alle persone di "fare un fischio a Tesla", introducendo l'ultima offerta della casa automobilistica elettrica, un Cyberwhistle per $ 50.

Pochi minuti dopo aver condiviso un link alla pagina web del fischietto Tesla, Musk ha preso in giro il panno per la pulizia di Apple, esortando i suoi oltre 65 milioni di follower a non "sprecare" i loro soldi sul prodotto da $ 19 che è stato lanciato a ottobre. "Non sprecare i tuoi soldi per quello stupido panno di Apple, compra invece il nostro fischietto!" ha dichiarato l'imprenditore.

"Ispirato al Cybertruck, il Cyberwhistle in edizione limitata è un oggetto da collezione premium realizzato in acciaio inossidabile chirurgico con finitura lucida. Il fischietto include una funzione di aggancio integrata per una maggiore versatilità" si legge nella descrizione.

Come detto in pochissimo tempo il fischietto di Tesla è andato sold-out.

