Elon Musk: gli esseri umani saranno in grado di trasferire la propria personalità al robot umanoide di Tesla

Il Tesla Bot è stata una delle più grandi sorprese che Elon Musk ha rivelato negli ultimi tempi. Musk stesso crede che questo robot umanoide, noto anche come Optimus, abbia piani che vanno ben oltre i compiti che sarà in grado di svolgere quando uscirà dalla linea di produzione. Non solo ma in futuro, gli umani potranno scaricare in lui i loro ricordi e la loro personalità.

In un'intervista con Mathias Döpfner, CEO del gruppo editoriale Business Insider, Elon Musk ha lanciato questa singolare previsione. Così, il CEO di Tesla ha aperto le porte a possibilità degne di un romanzo di fantascienza come lo stesso Optimus.

"I robot umanoidi stanno nascendo. Il tasso di avanzamento dell'intelligenza artificiale è molto veloce", ha detto. E per quanto riguarda la possibilità di trasferire i nostri ricordi al Tesla Bot, ha aggiunto: "Potremmo scaricare le cose che pensiamo ci rendano così unici. Ora, ovviamente, se non sei più in quel corpo, sarà sicuramente diverso, ma per quanto riguarda preservare i nostri ricordi, la nostra personalità, penso che potremmo farlo".

Secondo Elon Musk, entro quest'anno si aspettano che Optimus inizi a fornire buoni progressi a livello di prototipo per i suoi compiti originali, e solo entro la fine del 2023 potrebbe iniziare a essere visto un "volume di produzione moderato" del robot umanoide. Per quanto riguarda il trasferire ricordi e coscienza umani...si tratta di aspettare più avanti.

Fonte: Business Insider