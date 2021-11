Elric di Melniboné diventerà un videogioco! L'eroe della saga letteraria in mano a ex di Fable e Warhammer

Sono passati praticamente 60 anni dalla pubblicazione del romanzo di Michael Moorcock, Elric di Melniboné, il quale è diventato la base per una leggendaria serie dark fantasy. E la saga sta finalmente per entrare nel mondo dei videogiochi, poiché Runatyr ha acquisito i diritti per realizzare un gioco per PC e console.

La storia si concentrerà sui primi sei libri della saga di Elric, che descrive il regno di Elric, l'ultimo stregone-imperatore dell'isola-regno di Melniboné. Il personaggio albino condannato trova la spada Stormbringer, che gli dà potere e abilità di combattimento, ma deve nutrirsi di anime, comprese quelle che sono vicine a Elric.

Lo studio di cui si occuperà di questa trasposizione videoludica presenta diversi membri che hanno lavorato a una moltitudine di giochi tra cui Fable e Warhammer. Ad oggi queste sono tutte le informazioni che sono state condivise.

Tuttavia, prima di sapere qualche dettaglio in più sul gioco passerà del tempo: la sua uscita infatti è prevista per il 2024. Anche l'autore della saga Michael Moorcock sembra molto entusiasta dell'adattamento del suo lavoro. "Per molti anni non vedevo l'ora di vedere Elric in un videogioco all'avanguardia", ha detto, "e alla fine sembra che Runatyr sta per realizzare quel sogno! Sono sicuro che faranno il miglior gioco possibile!"

