Embark Studios, gli ex DICE pubblicano un breve video di un action/FPS che sembra spettacolare

Pochi giorni fa Embark Studios, team fondato dall'ex CEO di DICE Patrick Söderlund, ha rivelato un teaser e uno screenshot del suo primo gioco open world. Il progetto era stato annunciato ufficialmente un anno fa, ma a quanto pare non è l'unico a cui sta lavorando il team.

La squadra oggi ha twittato un breve video del secondo progetto che sta prendendo forma. Si tratta di uno sparatutto, ma questa volta sembra essere un titolo competitivo. Allo stesso tempo, Embark riferisce che lo studio ha ora tre anni e il numero dei suoi dipendenti ha superato le 250 persone. Il team sta sviluppando diversi progetti che non vede l'ora di mostrare.

Non solo, ma l'analista Daniel Ahmad ha inoltre riferito che Embark sarebbe al lavoro su tre giochi con il nome in codice Pioneer, Discovery oltre ad una piattaforma creativa che avrà numerose funzionalità. Pioneer verrà svelato alla fine dell'anno (probabilmente ai The Game Awards?), mentre Discovery verrà mostrato nel 2022.

Embark Studios is currently working on three projects.



Codename: Pioneer

Codename: Discovery

Creative Platform



Pioneer will have more info by end of year. Discovery will be revealed in 2022. Creative Platform is a creation based platform with additional capabilities. https://t.co/KdY7b6P5GD — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso tuttavia non ci sono ulteriori dettagli: staremo a vedere se entro la fine di quest'anno verrà effettivamente mostrato almeno un gioco dello studio.