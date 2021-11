Embark Studios, il team di ex di DICE condivide clip e immagini sul misterioso gioco open world

Embark Studios, formato da ex sviluppatori DICE che hanno lavorato su diversi giochi Battlefield, ha fornito un assaggio del suo progetto PvP open world di debutto di cui sappiamo ancora molto poco. Si ritiene che il gioco in arrivo sarà uno sparatutto cooperativo free-to-play e nuove anticipazioni potrebbero indicare che l'annuncio ufficiale è in arrivo, magari proprio ai The Game Awards.

Embark è un nuovo studio con sede a Stoccolma, fondato da Patrick Söderlund, ex vicepresidente esecutivo di EA e CEO di DICE. Un anno fa, ha anticipato che c'erano circa 200 persone che lavoravano a un "gioco d'azione cooperativo free-to-play ambientato in un lontano futuro", in cui i giocatori dovrebbero lavorare insieme per superare probabilità apparentemente impossibili. Da allora il team ha condiviso molto poco sul gioco open world, ma potrebbe essere finalmente arrivato il momento.

Gli sviluppatori hanno mostrato un nuovo screenshot per il prossimo progetto su Twitter. Come si vede nella foto, una squadra di soldati ben equipaggiati si sta avvicinando a una base dall'aspetto futuristico protetta da una recinzione di sicurezza. Un gruppo di droni sta pattugliando i dintorni, quindi sembra che un gruppo di giocatori stia pianificando il modo migliore per infiltrarsi nella struttura nel buio della notte. Non solo, ma il team ha mostrato anche una breve clip dell'ambientazione che sembra essere post-apocalittica.

Okay then, one more sneak peek of our first game ?? pic.twitter.com/Zrx5YN1Y54 — Embark Studios (@EmbarkStudios) November 6, 2021

Il team di Embark Studios non ha fornito ulteriori informazioni per il misterioso progetto, ma circolano già diverse teorie su quando lo studio lo svelerà ufficialmente. C'è chi pensa che verrà appunto mostrato durante i The Game Awards, mentre alcuni pensano che verrà lanciato il trailer di gioco durante le celebrazioni dei 20 anni di Xbox.

