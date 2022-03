Epic Games acquisisce lo store di musica online Bandcamp

Bandcamp, il "negozio di dischi online e community musicale", è stato acquisito da Epic Games, come parte di ciò che lo sviluppatore di Fortnite e Unreal Engine chiama la sua visione di costruire un "ecosistema di mercato dei creatori".

In una dichiarazione condivisa sul blog di Bandcamp, il co-fondatore e CEO Ethan Diamond ha spiegato che la società continuerà a operare come mercato autonomo e come comunità musicale dopo l'acquisizione e che continuerà a ricoprire il suo ruolo di CEO.

"I prodotti e i servizi da cui dipendi non andranno da nessuna parte", ha scritto Diamond. "Continueremo a costruire Bandcamp attorno al nostro modello di entrate (in cui gli artisti ottengono una media dell'82% di ogni vendita), avrete ancora lo stesso controllo su come offrite la vostra musica, Bandcamp Fridays continuerà come pianificato e Daily continuerà a mettere in evidenza musica diversa e straordinaria sul sito".

Anche se è improbabile che gli utenti di Bandcamp vedano alcun cambiamento immediato dopo l'acquisizione, Diamond afferma che la società lavorerà con Epic per espandersi a livello internazionale e "portare avanti lo sviluppo" in tutti i suoi servizi.

In una dichiarazione separata che annuncia la notizia, Epic ha affermato che le due società "condividono la missione di costruire la piattaforma più adatta agli artisti che consenta ai creatori di mantenere la maggior parte dei loro sudati guadagni". Ha aggiunto: "Bandcamp svolgerà un ruolo importante nella visione di Epic di costruire un ecosistema di mercato per i creatori di contenuti, tecnologia, giochi, arte, musica e altro".

Bandcamp è l'ultima aggiunta a un elenco in rapida crescita di aziende sotto l'ombrello di Epic Games. Dal 2018, Epic, insieme ad ArtStation e Sketchfab, ha acquisito Cloudgine, Quixel, SuperAwesome, Hyprsense, RAD Games Tools, Tonic Games Group - che include lo sviluppatore di Fall Guys Mediatonic e Fortitude Games - oltre allo studio di Rocket League Psyonix e Rock Band dello sviluppatore Harmonix.

Fonte: Eurogamer.net.