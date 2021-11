Epic Games ha acquisito Harmonix, sviluppatore di Rock Band, che lavorerà su Fortnite

Lo sviluppatore di Fortnite e Unreal Engine, Epic Games, ha acquisito Harmonix, lo studio dietro le serie Rock Band e Fuser. Harmonix afferma che lavorerà con Epic "per creare viaggi musicali e gameplay per Fortnite", ma afferma che non abbandonerà i suoi altri progetti di giochi musicali.

Harmonix ha affermato in una FAQ che continuerà con i suoi piani di contenuti scaricabili esistenti per Rock Band 4 con "un sacco di fantastici brani in arrivo mentre concludiamo il 2021 e ci avviciniamo al prossimo anno" e continuerà le stagioni multiplayer di Rivals per il suo gioco musicale principale. Gli eventi di Fuser continueranno anche in futuro, ha affermato Harmonix, e il passaggio a Epic non dovrebbe influire sulla disponibilità dei suoi giochi su Steam e console.

Lo studio Rock Band afferma che "lavorerà con Epic per sfidare ancora una volta le aspettative mentre portiamo il nostro marchio unico di esperienze di gioco musicali nel Metaverso". Harmonix sembrerebbe adattarsi bene alle ambizioni del metaverso di Epic, poiché Fortnite ha precedentemente ospitato eventi musicali e concerti virtuali con Ariana Grande, Travis Scott e Marshmello.

Finiremo quindi per usare le chitarre Rock Band in Fortnite? Solo il tempo ci dirà cos'hanno in serbo le due aziende.

