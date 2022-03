Epic Games, nuova causa per i creatori di Fortnite legata ad un ballo

Non è la prima o la seconda volta che succede e chissà se sarà l'ultima. Fortnite sta nuovamente affrontando una causa per rivendicazione di copyright su una danza usata nel battle royale di Epic Games. Dopo il famoso caso di Alfonso Ribeiro, attore ne Il principe di Bel-Air, un nuovo ballo è oggetto di discussione.

La causa arriva da Kyle Hanagami, con la mossa 'It's Complicated', apparsa nel videogioco nell'agosto 2020. Hanagami spiega che nel 2017 ha eseguito la stessa mossa durante un videoclip per How Long di Charlie Puth. La causa, depositata nel Central District of California, precisa che diversi passaggi sono stati copiati senza il consenso del coreografo. Per illustrare il loro punto di vista, i rappresentanti legali di Hanagami hanno condiviso un video che mette a confronto entrambi i balli.

Due aspetti chiave devono essere presi in considerazione in questa materia. La prima è che non tutta la danza che fa il personaggio di Fortnite è legata alla danza di Hanagami. Il secondo è che, a differenza di altri casi, il ballerino possiede effettivamente i diritti d'autore.

La richiesta di Hanagami è di un'ingiunzione per rimuovere il ballo da Fortnite insieme a spese legali e risarcimento danni. Per adesso Epic Games non ha fatto alcuna dichiarazione.

Fonte: GamesIndustry