Epic Games terrà un evento streaming dedicato ad Unreal Engine, ecco quando

Epic Games terrà una diretta streaming incentrata su Unreal Engine. La diretta si chiamerà State of Unreal e inizierà il 5 aprile alle 17:00. Lo streaming sarà disponibile per la visione sia su YouTube che su Twitch.

La prima ora e mezza riguarderà le notizie "speciali" di Unreal Engine. Le due ore successive riguarderanno la demo tecnica di Matrix Awakens. The Matrix Awakens è stato rilasciato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S per promuovere il film The Matrix Resurrection. Matrix Awakens ha lo scopo di mettere in evidenza Unreal Engine 5, l'ultima versione del motore.

La diretta su Matrix Awakens ripercorrerà il modo in cui gli sviluppatori hanno creato il mondo e l'ambiente. La seconda ora riguarderà il modo in cui gli sviluppatori hanno generato il mondo di Matrix Awakens, incluso il modo in cui è stata creata la città. L'ultima ora della diretta sarà un discorso tecnico su come qualcuno può creare il proprio gioco con il motore grafico.

Non ci resta che attendere il 5 aprile per sapere se verrà mostrato altro di Unreal Engine 5.

Fonte: Unreal