Epic Games Publishing firma accordi di pubblicazione con Spry Fox e Eyes Out

Epic Games Publishing ha annunciato due nuovi accordi editoriali per pubblicare i prossimi giochi di Spry Fox e Eyes Out.

Spry Fox sono i creatori di AlphaBear, Road Not Taken e Cozy Grove. Il loro prossimo gioco sarà un "multigiocatore multipiattaforma non violento" che è "progettato per costruire amicizie e ridurre la solitudine nel mondo". Utilizzerà i servizi Unreal Engine ed Epic per introdurre cross-play e cross-progression.

Eyes Out è lo studio di nuova formazione di Cory Davis (direttore creativo per Spec Ops: The Line) e Robin Finck (chitarrista dei Nine Inch Nails). Il primo titolo dell'azienda sarà un gioco horror multipiattaforma che utilizza l'Unreal Engine. "Lavorare con il team di Epic Games Publishing è stata un'esperienza inestimabile per noi", ha affermato Cory Davis, cofondatore e co-direttore creativo di Eyes Out. "Sin da quel primo assaggio dell'esistenza e dell'anatomia di EGP, abbiamo aspirato a collaborare con loro. Quel supporto e quell'incoraggiamento da parte di un editore a spingerci ulteriormente verso l'ignoto, affinando la nostra visione originale, è un sogno che diventa realtà".

Il ramo editoriale di Epic ha tra i suoi progetti futuri un gioco di Remedy (Control, Alan Wake), uno di GenDesign (studio di Fumito Ueda) e un altro di PlayDead (Limbo, Inside).

Fonte: VGC